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В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна Протестующих сопровождают около сотни полицейских, которые не пытаются препятствовать проведению акции или задерживать активистов
В регионе
29 декабря 2020 г. 17:23
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

Несколько сотен сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" начали шествие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Армения без Никола! Никол должен уйти!" - скандируют участники оппозиционного шествия.

Протестующих сопровождают около сотни полицейских.

Как сообщил журналистам один из инициаторов акции протеста, член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, участники шествия планируют направиться к зданию Специальной следственной службы.

Оппозиция считает, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов.

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