Оппозиция Армении начала шествие с требованием отставки Пашиняна

Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян со своими сторонниками начал шествие в районе Нор-Норк - по проспекту Гая.

С квартала Малатия-Себатья - от памятника полководцу Андранику Озаняну - двинулась группа, возглавляемая сыном второго президента Армении Левона Кочаряна. Вместе с ним депутаты Агнесса Хамоян и Арам Вардеванян.

Третье шествие началось из района Ачапняк - от памятника Геворку Чаушу. Его возглавляет экс-глава СНБ Армении, депутат Артур Ванецян.

А представители Республиканской партии Армении направляются от здания Ереванского железнодорожного вокзала (район Эребуни).

Ранее лидеры движения "Сопротивление" заявили, что их цель 10 мая - парализовать город.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.