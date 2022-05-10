О нас
Аудио новости

Оппозиция Армении начала шествие с требованием отставки Пашиняна

Оппозиция Армении начала шествие с требованием отставки Пашиняна Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.
В регионе
10 мая 2022 г. 13:52
Оппозиция Армении начала шествие с требованием отставки Пашиняна

Протестная оппозиция начала шествие с четырех административных районов Еревана - Нор Норк, Малатия-Себастия, Ачапняка и Эребуни.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян со своими сторонниками начал шествие в районе Нор-Норк - по проспекту Гая.

С квартала Малатия-Себатья - от памятника полководцу Андранику Озаняну - двинулась группа, возглавляемая сыном второго президента Армении Левона Кочаряна. Вместе с ним депутаты Агнесса Хамоян и Арам Вардеванян.

Третье шествие началось из района Ачапняк - от памятника Геворку Чаушу. Его возглавляет экс-глава СНБ Армении, депутат Артур Ванецян.

А представители Республиканской партии Армении направляются от здания Ереванского железнодорожного вокзала (район Эребуни).

Ранее лидеры движения "Сопротивление" заявили, что их цель 10 мая - парализовать город.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники требуют отставки властей, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian opposition stages rally demanding Pashinyan's resignation

Другие новости из категории

В Стамбуле почтили память общенационального лидера
ФотоВ Стамбуле почтили память общенационального лидера
10 мая 2022 г. 14:21
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
10 мая 2022 г. 13:47
Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом
Литва признала Россию страной-террористом, а ее действия в Украине - геноцидом
10 мая 2022 г. 13:24
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД Германии прибыла в Киев
10 мая 2022 г. 13:10
Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман
Кулеба: Отказ в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС будет означать обман
10 мая 2022 г. 12:51
Акар: Ожидаем позитивные сдвиги по проекту системы ПВО SAMP-T с Францией и Италией
Акар: Ожидаем позитивные сдвиги по проекту системы ПВО SAMP-T с Францией и Италией
10 мая 2022 г. 12:29
В Грузии COVID-19 заразились еще 745 человек
В Грузии COVID-19 заразились еще 745 человек
10 мая 2022 г. 12:23
В Изюме под завалами пятиэтажки нашли более 40 погибших мирных жителей
В Изюме под завалами пятиэтажки нашли более 40 погибших мирных жителей
10 мая 2022 г. 11:22
Представители интеллигенции Армении призвали Пашиняна подписать мирный договор
Представители интеллигенции Армении призвали Пашиняна подписать мирный договор
10 мая 2022 г. 11:21
В Грузии почтили память Гейдара Алиева
ФотоВ Грузии почтили память Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi