Оппозиция Армении готова пойти на досрочные выборы, если Пашинян не будет и.o. премьера

Оппозиция в Армении готова отказаться от депутатских мандатов и пойти на досрочные выборы, если премьер-министр Никол Пашинян не будет в предвыборной период исполнять обязанности главы правительства.

Оппозиция в Армении готова отказаться от депутатских мандатов и пойти на досрочные выборы, если премьер-министр Никол Пашинян не будет в предвыборной период исполнять обязанности главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в парламенте заявил секретарь фракции "Армения" Арцвик Минасян.

"Власти говорят нам: откажитесь от мандатов, пойдем на внеочередные выборы! Вопросов нет, пусть сами тоже откажутся. И мы, и они. Но самое главное - Никол Пашинян должен объявить, что уходит в отставку и не претендует на то, чтобы оставаться исполняющим обязанности премьер-министра. Пусть это будет кто-то из его заместителей", - сказал Минасян.