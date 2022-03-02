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Оппозиция Армении бойкотировала президентские выборы

Оппозиция Армении бойкотировала президентские выборы Оппозиционные фракции в среду в парламенте бойкотировали обсуждение кандидатуры на пост президента Армении.
В регионе
2 марта 2022 г. 13:00
Оппозиция Армении бойкотировала президентские выборы

Оппозиционные фракции в среду в парламенте бойкотировали обсуждение кандидатуры на пост президента Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, в ходе обсуждения вопроса исполняющий обязанности спикера парламента Акоп Аршакян сообщил, что 65 депутатов выдвинули министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна в качестве кандидата на пост президента Армении.

После этого объявления члены фракций "Честь имею" и "Айастан" покинули зал заседаний.

Руководитель фракции правящей партии "Гражданский договор" Айк Конджорян, представляя Хачатуряна, отметил, что он может достойно занимать пост президента, о чем свидетельствует его жизненный путь.

Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Армении Ален Симонян.

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