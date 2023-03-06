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Оппозиционный блок Турции определился с кандидатом в президенты

Оппозиционный блок Турции определился с кандидатом в президенты Оппозиционный блок Турции сегодня, 6 марта, объявит лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая.
В регионе
6 марта 2023 г. 11:08
Оппозиционный блок Турции определился с кандидатом в президенты

Оппозиционный блок Турции сегодня, 6 марта, объявит лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на выборах 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hurriyet.

Лидеры турецкой оппозиции уже в феврале начали избирательную кампанию: они посещали районы землетрясения, критикуя власти. Действующий президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, который снова баллотируется, обвинил страны Запада в "подлой кампании" по влиянию на выборы.

Оппозиция Турции обвиняет действующие власти в коррупции, приведшей к многочисленным жертвам при землетрясении в провинции Кахраманмараш, которое унесло жизни 45 тыс. человек. По данным оппозиционного издания Gazete Duvar, нормы строительства зданий были подорваны "спорной амнистией за незаконное строительство, принесшей миллиарды лир дохода правительству и тесно связанным с ним строительным компаниям".

Отметим, что ранее Эрдоган подтвердил, что выборы состоятся 14 мая.

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Версия на английском языке Turkish opposition bloc decides on presidential candidate

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