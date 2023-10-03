Оппозиционные фракции парламента Армении бойкотировали обсуждение Римского статута

Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и вышли из зала заседаний.

Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и вышли из зала заседаний.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящее время в обсуждениях принимает участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

Оппозиционные армянские партии ранее выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать данный документ, отметив, что власти Армении таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.