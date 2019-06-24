​Оппозиционная партия Грузии: Власть торгуется с протестующими

Оппозиционная грузинская партия "Европейская Грузия" прокомментировала решение правящей партии "Грузинская мечта" о проведении парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе в 2020 году.

Как сообщает грузинское бюро Report, один из лидеров партии Элене Хоштария назвала это решение победой гражданского общества.

По ее словам, то, что правящая партия страны согласилась только на одно из требований протестующих, говорит о том, что власть торгуется с протестующими, чтобы оставить на посту министра внутренних дел Георгий Гахария: "Основное требование - отставка Георгия Гахария. Однако правящая партия проигнорировала это требование. Правящая партия не считает министра внутренних дел ответственным за кровавые события, произошедшие во время разгона протестов 20 июня. Лидерам правящей партии должно быть стыдно за такой подход".