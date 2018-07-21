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    Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула кандидата в президенты

    Тбилиси. 21 июля. REPORT.AZ/ Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула Давида Бакрадзе кандидатом в президенты.

    Как сообщает грузинское бюро Report, президентские выборы состоятся в стране осенью, точная дата их проведения пока не называлась.

    "Стране необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на завтрашний день",- заявил лидер партии Гиги Угулава во время презентации, которую транслировали грузинские телекомпании.

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