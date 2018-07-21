Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула кандидата в президенты

Тбилиси. 21 июля. REPORT.AZ/ Оппозиционная партия "Европейская Грузия" выдвинула Давида Бакрадзе кандидатом в президенты.

Как сообщает грузинское бюро Report, президентские выборы состоятся в стране осенью, точная дата их проведения пока не называлась.

"Стране необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на завтрашний день",- заявил лидер партии Гиги Угулава во время презентации, которую транслировали грузинские телекомпании.