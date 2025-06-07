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Оппозиционная парламентская фракция Армении решила начать процесс импичмента Пашиняна

Оппозиционная парламентская фракция Армении решила начать процесс импичмента Пашиняна Оппозиционная парламентская фракция Армении "Честь имею" решила начать процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть на пост главы армянского кабмина кандидатуру мэра города Масис Давида Амбарцумяна.
В регионе
7 июня 2025 г. 13:42
Оппозиционная парламентская фракция Армении решила начать процесс импичмента Пашиняна

Оппозиционная парламентская фракция Армении "Честь имею" решила начать процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть на пост главы армянского кабмина кандидатуру мэра города Масис Давида Амбарцумяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении фракции.

"Честь имею", которая ассоциируется с третьим президентом республики (2008-2018) Сержем Саргсяном, имеет в парламенте 6 мест, однако для включения инициативы в повестку законодательного органа требуется 36 голосов. Оппозиционная фракция "Армения" второго президента республики (1998-2008) Роберта Кочаряна уже заявила, что готова поставить свои 28 подписей под этим документом, если соберется 8 голосов. В армянском парламенте также есть 2 депутата, вышедшие из фракции Пашиняна "Гражданский договор", однако они уже заявили, что не будут голосовать за кандидата, который ассоциируется с Саргсяном или Кочаряном.

Даже если инициатива будет включена в повестку парламента, то понадобятся 54 голоса, чтобы добиться смены премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müxalif parlament fraksiyası Paşinyanın impiçment prosesini başlatmağa qərar verib

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