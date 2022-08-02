О нас

Оппозиционная фракция "Армения" решила сложить мандаты

Оппозиционная фракция "Армения" решила сложить мандаты Оппозиционная фракция "Армения" решила сложить мандаты.
В регионе
2 августа 2022 г. 09:30
Оппозиционная фракция Армения решила сложить мандаты

Оппозиционная фракция "Армения" решила сложить мандаты.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Речь идет не только о действующих депутатах, но и всех потенциальных кандидатах на места в парламенте, а их 153 человека. Сейчас идет сбор подписей.

"То есть, чтобы не было таких, которые, если очередь на получение мандата дойдет до них, могут начать заигрывать с властями, чтобы стать депутатами от фракции "Армения", - передает газета "Жоговурд" слова источника.

Пока решение единогласно поддержали в АРФ "Дашнакцутюн".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Ermənistan" fraksiyası deputat mandatından imtina edir

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi