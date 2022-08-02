Оппозиционная фракция "Армения" решила сложить мандаты.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Речь идет не только о действующих депутатах, но и всех потенциальных кандидатах на места в парламенте, а их 153 человека. Сейчас идет сбор подписей.
"То есть, чтобы не было таких, которые, если очередь на получение мандата дойдет до них, могут начать заигрывать с властями, чтобы стать депутатами от фракции "Армения", - передает газета "Жоговурд" слова источника.
Пока решение единогласно поддержали в АРФ "Дашнакцутюн".