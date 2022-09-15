Оппозиционеры зашли в здание парламента Армении через служебный вход

Оппозиционные депутаты направляются в здание парламента Армении через служебный вход. Они намерены дожидаться там представителей правящей фракции.

Оппозиционные депутаты направляются в здание парламента Армении через служебный вход. Они намерены дожидаться там представителей правящей фракции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

Депутат призвал протестующих не подходить к служебному входу.

"Наступил весьма важный момент. Они (депутаты от правящей фракции – ред.) должны прийти и сделать свое дело", – сказал он.

В свою очередь, депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян также назвал момент историческим и судьбоносным.

"35 депутатов (от оппозиции – ред.) готовы подписать документ и начать процесс импичмента, однако необходимо также 18 подписей представителей фракции "Гражданский договор", – сказал Сагателян.

Он призвал представителей правящей фракции присоединиться к процессу объявления вотума недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, а в случае их неявки пообещал обнародовать их домашние адреса.

Отметим, что для запуска процесса импичмента необходимы подписи одной трети парламентариев (36 человек), тогда как обе оппозиционные парламентские фракции насчитывают 35 депутатов. Для импичмента нужны голоса 54 депутатов.