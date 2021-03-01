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Оппозиционеры в Ереване ворвались в здание центральной префектуры

Оппозиционеры в Ереване ворвались в здание центральной префектуры В армянской столице 1 марта запланировано сразу два митинга
В регионе
1 марта 2021 г. 16:11
Оппозиционеры в Ереване ворвались в здание центральной префектуры

Сторонники оппозиции в Ереване ворвались в здание префектуры Кентрон. Несколько десятков активистов, в том числе и руководитель молодежного крыла Республиканской партии Айк Мамиджанян требуют от муниципальных властей не заставлять своих сотрудников идти на митинг Пашиняна. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они призвали работников госучреждения присоединиться к оппозиционному движению. Активисты скандируют "Никол, предатель", "Армения без Никола" и другие антиправительственные лозунги. Покричав несколько минут, молодые активисты покинули здание.

В армянской столице 1 марта запланировано сразу два митинга. Премьер-министр Никол Пашинян созвал своих сторонников на площадь республики в 18։30 по местному времени, а оппозиционное "Движение по спасению Родины" – в 18։00 на проспект Баграмяна.

Напомним, политический кризис в стране усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера.

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