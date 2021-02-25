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Лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении

Лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении Оппозиция и ее сторонники в Ереване шествием направились к зданию Национального Собрания Армении, где в 18:00 будет созвано внеочередное заседание парламента
В регионе
25 февраля 2021 г. 17:30
Лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении

Лидер оппозиции Манукян призвал соорудить баррикады у парламента Армении, пока депутаты не проголосуют за отставку Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами.

У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату (Пашинян пришел к власти в ходе "бархатной революции". — Прим. ред)", — сказал он на митинге в Ереване, подчеркнув, что время мягких мер прошло.

Пашинян добавил, что убрать его из руководства страной может только народ. "Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", — заявил он.

17:10

Оппозиция и ее сторонники в Ереване шествием направились к зданию Национального Собрания Армении, где в 18:00 будет созвано внеочередное заседание парламента. Об этом заявил в ходе митинга на площади Свободы представитель Верховного органа АРФД, координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Пойдем к парламенту, объявим о своем требовании и потом вновь вернемся на площадь", - сказал Сагателян.

Сторонники оппозиционного "Движения по спасению Родины" намерены оставаться на площади Свободы до тех пор, пока премьер-министр Армении Никол Пашинян не подаст в отставку.

"Призываю всех настроиться на то, что в случае необходимости мы должны будем ночевать на площади. Подчеркиваю: в случае необходимости. Мы не намерены поддаваться на провокации. Будьте готовы к решительной борьбе!" – сказал координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян.

Он также призвал крупных бизнесменов – сторонников действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказаться от идеи провокаций.

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