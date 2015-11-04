​Опознаны все члены экипажа разбившегося в Египте российского самолета

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Все члены экипажа разбившегося самолета рейса Шарм-эш-Шейх - Петербург опознаны/

Как передает Report, об этом сообщил в среду журналистам глава комитета по социальной политике администрации города Александр Ржаненков.

"Члены экипажа опознаны все", - сказал он.

Ржаненков уточнил, что среди них нет петербуржцев, это жители Тюмени, Ставрополя и Подмосковья.

"Родственники имеют право их забрать в любой момент", - добавил он.

Сегодня были выданы тела 3 погибших в авиакатастрофе в Египте.

Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета. Обломки были обнаружены примерно в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил.

Большинство погибших были россиянами. На борту также находились четверо граждан Украины и один белорус.