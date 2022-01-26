Оперштаб Алматы сообщил о задержании группы вооруженных налетчиков

В ночь на 26 января в Алматы были задержаны предполагаемые организаторы и участники группы, которая совершала вооруженные налеты на магазины и госучреждения во время массовых беспорядков с 4 по 6 января.

В ночь на 26 января в Алматы были задержаны предполагаемые организаторы и участники группы, которая совершала вооруженные налеты на магазины и госучреждения во время массовых беспорядков с 4 по 6 января.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил городской оперштаб по борьбе с терроризмом.

По утверждению штаба, среди задержанных пять лидеров этой группы. У подозреваемых изъяли пистолеты марки "ПМ", "TT", ружейный обрез, патроны к ним, а также "порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом".

Ранее штаб сообщал, что в Алматы ввели режим антитеррористической операции на территории Турксибского района с 00:00 часов 26 января до 00:00 часов 27 января.