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Оперный певец объявил голодовку из-за Саакашвили

Оперный певец объявил голодовку из-за Саакашвили Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе объявил о начале голодовки с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.
В регионе
16 ноября 2021 г. 11:38
Оперный певец объявил голодовку из-за Саакашвили

Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе объявил о начале голодовки с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил Бурчуладзе.

"Я хочу выразить свой умеренный протест и начать с сегодняшнего дня голодовку. Я не хочу быть соучастником смерти моего президента. Если мы потеряем Саакашвили, потеряем Грузию, четкое и светлое прошлое, которое у нас было", - сказал Бурчуладзе.

Ранее с требованием доставить Саакашвили в гражданскую клинику голодовку начали 10 депутатов парламента Грузии, а также один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе. Голодают также и в городском собрании города Зугдиди. Там от еды отказались шесть депутатов партии "Национальное движение".

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Версия на английском языке Opera singer goes on hunger strike to support Saakashvili

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