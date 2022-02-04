"Оператор ГТС" озвучил план действий на случай прекращения транзита газа из РФ

Украина может импортировать газ из Словакии и Венгрии, этого хватит для формирования запасов на следующий отопительный сезон.

Украина может импортировать газ из Словакии и Венгрии, этого хватит для формирования запасов на следующий отопительный сезон.

Как передает Report, об этом заявили в Минэнерго страны.

Прокачка российского газа через украинскую ГТС продолжает сокращаться третий день подряд, на данный момент заявка на прокачку составляет 73,03 млн кубометров.

"Если российская сторона прекратит транзит, то газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев", - сообщает УНИАН со ссылкой на компанию "Оператор ГТС Украины".

В компании отметили, что на случай возникновения угрозы бесперебойной поставки газа потребителям будет работать Национальный план действий, утверждаемый Минэнерго. В случае критической ситуации, в зависимости от степени кризиса, профильное министерство имеет право применить комплекс мер, включая нерыночные.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 млрд кубометров газа собственной добычи.