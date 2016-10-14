Операция по освобождению Мосула начнется через несколько дней

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Операция по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) может начаться через несколько дней, сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По данным дипломатических источников, в операции примут участие ополченцы Мосула, которые прошли обучение в турецком военном лагере Башика на севере Ирака.

Военно-дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о предоставлении боевикам ИГ возможности безопасного выхода из Мосула до начала его штурма силами международной коалиции.

По данным источника, американо-саудовский план также предусматривает переброску более 9 тыс. боевиков из Мосула на восток Сирии для наступления на подконтрольные правительственным войскам Сирии Пальмиру и Дэйр-эз-Зор.