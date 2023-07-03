В результате операция НРО Турции против шпионской сети Моссад в Стамбуле задержаны 7 человек

Национальная разведывательная организация Турции (НРО) провела крупную операцию в Стамбуле.

Национальная разведывательная организация Турции (НРО) провела крупную операцию в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в ходе нее были задержаны 7 человек, которые были идентифицированы как работающие на Национальную разведывательную службу Израиля - "Моссад". Сообщается, что двое из них - турки.

Отмечается, что подразделения контрразведки Стамбульского регионального управления Национальной разведывательной организации Турции следили за разведывательной деятельностью "Моссада" в Турции в течение нескольких месяцев.

Установлено, что "Моссад" удаленно отслеживал проживающих в Турции иностранцев с помощью технологий онлайн-маршрутизации.

На допросе 7 человек, задержанных по подозрению в политическом и военном шпионаже в ходе организованной отделом по борьбе с терроризмом Стамбульского полицейского управления операции, признались, что работали на "Моссад".