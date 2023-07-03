О нас

В результате операция НРО Турции против шпионской сети Моссад в Стамбуле задержаны 7 человек

В результате операция НРО Турции против шпионской сети Моссад в Стамбуле задержаны 7 человек Национальная разведывательная организация Турции (НРО) провела крупную операцию в Стамбуле.
В регионе
3 июля 2023 г. 19:04
В результате операция НРО Турции против шпионской сети Моссад в Стамбуле задержаны 7 человек

Национальная разведывательная организация Турции (НРО) провела крупную операцию в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в ходе нее были задержаны 7 человек, которые были идентифицированы как работающие на Национальную разведывательную службу Израиля - "Моссад". Сообщается, что двое из них - турки.

Отмечается, что подразделения контрразведки Стамбульского регионального управления Национальной разведывательной организации Турции следили за разведывательной деятельностью "Моссада" в Турции в течение нескольких месяцев.

Установлено, что "Моссад" удаленно отслеживал проживающих в Турции иностранцев с помощью технологий онлайн-маршрутизации.

На допросе 7 человек, задержанных по подозрению в политическом и военном шпионаже в ходе организованной отделом по борьбе с терроризмом Стамбульского полицейского управления операции, признались, что работали на "Моссад".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MİT-dən MOSSAD-ın İstanbuldakı casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat: 7 nəfər tutulub

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi