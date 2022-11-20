Операция "Коготь-меч": Уничтожено 89 целей, обезврежено много террористов - ФОТО

Успешно продолжается специальная антитеррористическая операция "Коготь-меч", проводимая ВС Турции против террористов на севере Ирака и Сирии.

Успешно продолжается специальная антитеррористическая операция "Коготь-меч", проводимая ВС Турции против террористов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что на первом этапе операции всего было уничтожено 89 целей, в том числе убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов и тренировочные лагеря, а также обезврежено множество террористов.

"Среди нейтрализованных в ходе воздушной операции есть так называемые "лидеры" террористической организации. В ходе операции в значительной степени использовались оружие и боеприпасы местного производства. Все самолеты благополучно вернулись на свои базы после операции", - отмечается в информации.