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Операция "Коготь-меч": Уничтожено 89 целей, обезврежено много террористов - ФОТО

Операция "Коготь-меч": Уничтожено 89 целей, обезврежено много террористов - ФОТО Успешно продолжается специальная антитеррористическая операция "Коготь-меч", проводимая ВС Турции против террористов на севере Ирака и Сирии.
В регионе
20 ноября 2022 г. 17:29
Операция Коготь-меч: Уничтожено 89 целей, обезврежено много террористов - ФОТО

Успешно продолжается специальная антитеррористическая операция "Коготь-меч", проводимая ВС Турции против террористов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что на первом этапе операции всего было уничтожено 89 целей, в том числе убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов и тренировочные лагеря, а также обезврежено множество террористов.

"Среди нейтрализованных в ходе воздушной операции есть так называемые "лидеры" террористической организации. В ходе операции в значительной степени использовались оружие и боеприпасы местного производства. Все самолеты благополучно вернулись на свои базы после операции", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке “Pəncə-Qılınc” əməliyyatı: 89 hədəf məhv edilib, çoxlu terrorçu zərərsizləşdirilib - FOTO

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