Операция "Коготь-меч": Уничтожено 89 целей, обезврежено много террористов - ФОТО

Успешно продолжается специальная антитеррористическая операция "Коготь-меч", проводимая ВС Турции против террористов на севере Ирака и Сирии.
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Отмечается, что на первом этапе операции всего было уничтожено 89 целей, в том числе убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов и тренировочные лагеря, а также обезврежено множество террористов.
"Среди нейтрализованных в ходе воздушной операции есть так называемые "лидеры" террористической организации. В ходе операции в значительной степени использовались оружие и боеприпасы местного производства. Все самолеты благополучно вернулись на свои базы после операции", - отмечается в информации.