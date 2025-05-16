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Опасный рецидивист экстрадирован в Казахстан из Армении за покушение на убийство

Опасный рецидивист экстрадирован в Казахстан из Армении за покушение на убийство Из Еревана в Казахстан экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин РК, разыскивавшийся по обвинению в покушении на убийство.
В регионе
16 мая 2025 г. 10:33
Опасный рецидивист экстрадирован в Казахстан из Армении за покушение на убийство

Из Еревана в Казахстан экстрадирован ранее неоднократно судимый гражданин РК, разыскивавшийся по обвинению в покушении на убийство.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи", - поясняется в сообщении.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В октябре прошлого года он был задержан на территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину", - отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана, за покушение на убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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