ООС: Украинские силы прорвали позиции российских войск в районе Беловодска

Украинские Вооруженные силы прорвали позиции российских войск в районе Беловодска в Луганской области.

Украинские Вооруженные силы прорвали позиции российских войск в районе Беловодска в Луганской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - отмечается в сообщении.

"Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", - сказано в сообщении.