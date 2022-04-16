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ООН: Жителям украинских городов грозит голодная смерть

ООН: Жителям украинских городов грозит голодная смерть Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.
В регионе
16 апреля 2022 г. 08:57
ООН: Жителям украинских городов грозит голодная смерть

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ВПП.

По данным ВПП, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться, в частности до Мариуполя, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

Осложняет продовольственную проблему и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами, ведь это повлекло нарушение логистики. По оценкам ВПП, около 60% из них обеспокоены тем, что не смогут обеспечить себя едой.

"Призываем всех предоставить нам доступ к людям в осажденных городах. Одно дело-когда люди страдают от разрушений, другое-когда их морят голодом до смерти", - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Безли.

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Версия на английском языке UN: Residents of Ukrainian cities face starvation

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