ООН: Жителям украинских городов грозит голодная смерть

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ВПП.

По данным ВПП, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться, в частности до Мариуполя, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

Осложняет продовольственную проблему и то, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами, ведь это повлекло нарушение логистики. По оценкам ВПП, около 60% из них обеспокоены тем, что не смогут обеспечить себя едой.

"Призываем всех предоставить нам доступ к людям в осажденных городах. Одно дело-когда люди страдают от разрушений, другое-когда их морят голодом до смерти", - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Безли.