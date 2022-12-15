ООН за год предоставил Украине свыше 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи

ООН в 2022 году предоставила Украине более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
"Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", - написал он.
Шмыгаль и Гриффитс обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере экономики, восстановления и помощи украинским переселенцам. Они также обсудили создание новых программ по разминированию.