ООН выделила Турции и Сирии $25 млн для ликвидации последствий землетрясения

ООН выделила Турции и Сирии 25 млн долларов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для ликвидации последствий произошедших в этих странах разрушительных землетрясений.

ООН выделила Турции и Сирии 25 млн долларов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для ликвидации последствий произошедших в этих странах разрушительных землетрясений.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, средства будут направлены на поддержку поисково-спасательных операций в регионе.

"Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что люди в зоне бедствия не одиноки и гуманитарное сообщество будет поддерживать их на каждом этапе преодоления этого кризиса", - отметил он.

Дюжаррик добавил, что 1,7 из 15 млн человек в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, являются сирийскими беженцами.

"Все усилия в Турции в настоящее время сосредоточены на поисково-спасательных операциях, и ЮНИСЕФ координирует свои действия с правительством по ликвидации последствий стихийного бедствия", - уточнил представитель генсека.