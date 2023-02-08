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ООН выделила Турции и Сирии $25 млн для ликвидации последствий землетрясения

ООН выделила Турции и Сирии $25 млн для ликвидации последствий землетрясения ООН выделила Турции и Сирии 25 млн долларов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для ликвидации последствий произошедших в этих странах разрушительных землетрясений.
В регионе
8 февраля 2023 г. 00:29
ООН выделила Турции и Сирии $25 млн для ликвидации последствий землетрясения

ООН выделила Турции и Сирии 25 млн долларов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для ликвидации последствий произошедших в этих странах разрушительных землетрясений.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, средства будут направлены на поддержку поисково-спасательных операций в регионе.

"Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что люди в зоне бедствия не одиноки и гуманитарное сообщество будет поддерживать их на каждом этапе преодоления этого кризиса", - отметил он.

Дюжаррик добавил, что 1,7 из 15 млн человек в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, являются сирийскими беженцами.

"Все усилия в Турции в настоящее время сосредоточены на поисково-спасательных операциях, и ЮНИСЕФ координирует свои действия с правительством по ликвидации последствий стихийного бедствия", - уточнил представитель генсека.

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Версия на азербайджанском языке BMT Türkiyə və Suriyaya 25 milyon dollar yardım ayırıb

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