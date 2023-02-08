ООН выделила Турции и Сирии $25 млн для ликвидации последствий землетрясения

ООН выделила Турции и Сирии 25 млн долларов и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для ликвидации последствий произошедших в этих странах разрушительных землетрясений.
Как сообщает американское бюро
По его словам, средства будут направлены на поддержку поисково-спасательных операций в регионе.
"Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что люди в зоне бедствия не одиноки и гуманитарное сообщество будет поддерживать их на каждом этапе преодоления этого кризиса", - отметил он.
Дюжаррик добавил, что 1,7 из 15 млн человек в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, являются сирийскими беженцами.
"Все усилия в Турции в настоящее время сосредоточены на поисково-спасательных операциях, и ЮНИСЕФ координирует свои действия с правительством по ликвидации последствий стихийного бедствия", - уточнил представитель генсека.