ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 5110 гражданских, еще 6752 ранены

С 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 18 июля погибло 5110 гражданских лиц.

С 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 18 июля погибло 5110 гражданских лиц.

Как передает Report, об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе относительно данных ООН.

Это относится к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1 943 мужчины, 1 342 женщины, 163 мальчика и 142 девочки.

Среди 6 752 раненых – 210 мальчиков и 147 девочек.