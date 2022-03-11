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ООН: В Украине в результате военных действий погибли 549 мирных жителей

ООН: В Украине в результате военных действий погибли 549 мирных жителей В Украине согласно данным на 11 марта, погибли 549 человек среди гражданского населения и еще 957 — получили ранения.
В регионе
11 марта 2022 г. 19:25
ООН: В Украине в результате военных действий погибли 549 мирных жителей

В Украине согласно данным на 11 марта, погибли 549 человек среди гражданского населения и еще 957 — получили ранения.

Как передает Report, об этом заявила представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

"Мирные жители гибнут и калечатся в результате, как представляется, неизбирательных атак, при этом российские силы используют вооружения с широким радиусом действия в населенных пунктах или вблизи них. К ним относятся тяжелые артиллерийские снаряды, ракеты, авиаудары",— говорится в сообщении управления верховного комиссара ООН.

По данным организации, общее количество беженцев превысило 2,5 млн человек.

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