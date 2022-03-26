ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены

Потери среди гражданских лиц в Украине с начала боевых действий России составили 2 788 человек, в том числе 1 081 погибший.

Среди гражданских лиц в Украине с начала боевых действий России пострадали 2 788 человек, 1 081 мирный житель погиб.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.

Согласно ему это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.), Северодонецку и Рубежному (Луганская обл.), Тростянцу (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 219 мужчин, 165 женщин, 30 мальчиков и 15 девочек, тогда как пол 48 детей и 604 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1 707 раненых 28 девочки и 23 мальчиков, а также 69 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погибло трое детей и двое было ранено.

УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 25 марта было зафиксировано 285 погибших и 672 раненых на территории, контролируемой правительством, и 59 погибших и 224 раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 737 погибших и 811 раненых.