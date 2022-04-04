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ООН: В Украине с начала войны погибли не менее 1 417 мирных жителей

ООН: В Украине с начала войны погибли не менее 1 417 мирных жителей В Украине с начала войны погибли не менее 1 417 мирных жителей, 2 038 пострадали, 4 176 401 были вынуждены бежать в другие страны.
В регионе
4 апреля 2022 г. 04:21
ООН: В Украине с начала войны погибли не менее 1 417 мирных жителей

В Украине с начала войны погибли не менее 1 417 мирных жителей, 2 038 пострадали, 4 176 401 были вынуждены бежать в другие страны.

Как передает Report, такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Более половины беженцев размещены в Польше - 2 429 265 человек.

Далее следуют Румыния (635 816), Молдова (392 933), Венгрия (385 783) и Словакия (298 183).

Из Донецкой и Луганской областей с 21 по 23 февраля в Россию перешло 113 тыс. человек, отметили в УВКБ ООН.

Известно, что сотни тысяч беженцев, уехавших из Украины в соседние страны, отправились в другие европейские страны.

Международная организация по миграции (МОМ) ранее сообщила, что 6,5 миллиона мирных жителей были перемещены в пределах Украины.

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