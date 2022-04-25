ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем

ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем.

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