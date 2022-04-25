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ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем

ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем.
В регионе
25 апреля 2022 г. 23:36
ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем.

Как передает Report со ссылкой на данные ООН, их число составляет почти 8 млн человек.

"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", - отмечают в организации.

Так, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.

Напомним, за два месяца войны Украину покинули более 5 млн человек.

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