ООН: В Украине с начала войны каждый шестой житель стал беженцем

В Организации объединенных наций (ООН) сообщили, что с начала войны с Россией в Украине каждый шестой житель стал внутренним переселенцем.
Как передает Report со ссылкой на данные ООН, их число составляет почти 8 млн человек.
"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", - отмечают в организации.
Так, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.
Напомним, за два месяца войны Украину покинули более 5 млн человек.