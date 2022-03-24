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ООН: В Украине погибло 977, ранено более 1 594 гражданских лиц

ООН: В Украине погибло 977, ранено более 1 594 гражданских лиц По данным ООН с начала российской агрессии против Украины в этой стране погибло 977, ранено более 1 594 гражданских лиц, а 3 миллиона 626 тысяч 546 человек покинули Украину и укрылись в соседних странах.
В регионе
24 марта 2022 г. 05:33
ООН: В Украине погибло 977, ранено более 1 594 гражданских лиц

По данным ООН с начала российской агрессии против Украины в этой стране погибло 977, ранено более 1 594 гражданских лиц, а 3 миллиона 626 тысяч 546 человек покинули Украину и укрылись в соседних странах.

Как передает Report, об этом Верховный комиссариат ООН по делам беженцев опубликовал данные, полученные с разных источников.

В заявлении ООН говорится, что с 24 февраля по 22 марта Украину покинули 3 миллиона 626 тысяч 546 человек, большинство из которых перешли в Польшу.

Польша приютила 2 миллиона 144 тысяч 244, Румыния 555 тысяч 021 и Молдова 371 тысяч 104 беженцев.

Сотни тысяч беженцев направились в другие европейские страны.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Ukraynada 977 mülki şəxs həlak olub, 1 600-yə yaxın insan yaralanıb

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