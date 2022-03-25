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ООН: В Украине погибли по меньшей мере 1 035 гражданских лиц

ООН: В Украине погибли по меньшей мере 1 035 гражданских лиц По сообщению ООН, российско-украинской войне погибло по меньшей мере 1 035 гражданских лиц, 3 миллиона 674 тысяч 952 человек покинули страну.
В регионе
25 марта 2022 г. 08:55
ООН: В Украине погибли по меньшей мере 1 035 гражданских лиц

По сообщению ООН, российско-украинской войне погибло по меньшей мере 1 035 гражданских лиц, 3 миллиона 674 тысяч 952 человек покинули страну.

Как передает Report, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека огласило новые цифры жертв войны в Украине.

С 24 февраля по 23 марта 2022 года 3 миллиона 674 тысяч 952 человек покинули страну, большинство из них перебрались в Польшу.

Польша приютила 2 миллиона 173 тысяч 944 человека, Румыния 563 тысяч 519, Молдова 374 тысяч 59 беженцев.

113 тысяч человек перешли на территорию России.

Около 10 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома.

По данным ООН, по меньшей мере 1 035 гражданских лиц были убиты, 1 650 человек получили ранения разной тяжести.

При этом сообщается, что число жертв на самом деле может быть намного больше. Организация распространяет информацию только по установленным фактам.

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