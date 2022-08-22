ООН: В Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей

"972 ребенка погибли или получили ранения в результате насилия в Украине".

"972 ребенка погибли или получили ранения в результате насилия в Украине".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил заявление Кэтрин Рассел, исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, в результате войны, которая идет уже более полугода, в среднем в Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей:

"К.Рассел сказал, что количество детей, убитых в Украине, больше, чем может подтвердить ООН. Почти каждый ребенок в Украине тяжело травмирован, дети подвергаются риску сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Он добавил, что система образования Украины была разрушена в результате военных действий в стране, каждая десятая школа была повреждена или разрушена.