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ООН: В Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей

ООН: В Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей "972 ребенка погибли или получили ранения в результате насилия в Украине".
В регионе
22 августа 2022 г. 22:07
ООН: В Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей

"972 ребенка погибли или получили ранения в результате насилия в Украине".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил заявление Кэтрин Рассел, исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По его словам, в результате войны, которая идет уже более полугода, в среднем в Украине ежедневно погибают или получают ранения более пяти детей:

"К.Рассел сказал, что количество детей, убитых в Украине, больше, чем может подтвердить ООН. Почти каждый ребенок в Украине тяжело травмирован, дети подвергаются риску сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Он добавил, что система образования Украины была разрушена в результате военных действий в стране, каждая десятая школа была повреждена или разрушена.

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Версия на азербайджанском языке UNİCEF: “Ukraynada uşaqlar cinsi istismar və insan alveri riski ilə üz-üzədir”

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