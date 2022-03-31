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ООН: В ходе боевых действий в Украине РФ как минимум 24 раза применил кассетные бомбы

ООН: В ходе боевых действий в Украине РФ как минимум 24 раза применил кассетные бомбы Российские войска в ходе боевых действий в Украине как минимум 24 раза применяли кассетные бомбы в населенных пунктах.
В регионе
31 марта 2022 г. 12:14
ООН: В ходе боевых действий в Украине РФ как минимум 24 раза применил кассетные бомбы

Российские войска в ходе боевых действий в Украине как минимум 24 раза применяли кассетные бомбы в населенных пунктах.

Как передает Report со ссылкой на DW, информацию об этом распространило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отмечено, что применение кассетных бомб запрещено в рамках Конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года. Россия и Украина ее не подписали.

Эту конвенцию подписали более 100 государств, однако Россия, США, Израиль и некоторые другие страны подписывать и ратифицировать отказались.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами. После того, как его сбрасывают с самолета, он начинает вращаться и, раскрываясь, разбрасывает эти боеприпасы на большой площади.

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Версия на азербайджанском языке BMT: "Rusiya Ukraynaya azı 24 dəfə kasset bombası atıb"

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