ООН сообщила о пленении своего сотрудника в Донецке

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций сообщила, что на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области взят в плен сотрудник организации, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"ООН задействовала все каналы для его немедленного и безоговорочного освобождения", - говорится в сообщении представительства ООН на Украине.

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Фейсбуке, что задержанный - гражданин Украины - был взят в плен еще 8 апреля.

"Все эти дни международные гуманитарные миссии, СБУ, МИД Украины, Минская гуманитарная группа прилагали максимум усилий, работали в дипломатической и политической плоскости, задействовали все возможные непубличные каналы для освобождения гражданина Украины, который имеет особый международный иммунитет", - пишет Ирина Геращенко.