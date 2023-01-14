ООН: С начала войны в Украине убиты 7 тыс. мирных жителей, более 11 тыс. получили ранения

С 24 февраля 2022 года в Украине около семи тысяч мирных граждан погибли и более 11 тыс. получили ранения.

С 24 февраля 2022 года в Украине около семи тысяч мирных граждан погибли и более 11 тыс. получили ранения.

Как передает Report, такие данные озвучила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По словам ДиКарло, УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненых из числа мирных граждан. Из них 6 952 человек были убиты и 11 144 ранены.

Она отметила, что реальные цифры, вероятно, значительно выше. ДиКарло также добавила, что миллионы людей покинули свои дома.