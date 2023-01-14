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ООН: С начала войны в Украине убиты 7 тыс. мирных жителей, более 11 тыс. получили ранения

ООН: С начала войны в Украине убиты 7 тыс. мирных жителей, более 11 тыс. получили ранения С 24 февраля 2022 года в Украине около семи тысяч мирных граждан погибли и более 11 тыс. получили ранения.
В регионе
14 января 2023 г. 08:34
ООН: С начала войны в Украине убиты 7 тыс. мирных жителей, более 11 тыс. получили ранения

С 24 февраля 2022 года в Украине около семи тысяч мирных граждан погибли и более 11 тыс. получили ранения.

Как передает Report, такие данные озвучила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По словам ДиКарло, УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненых из числа мирных граждан. Из них 6 952 человек были убиты и 11 144 ранены.

Она отметила, что реальные цифры, вероятно, значительно выше. ДиКарло также добавила, что миллионы людей покинули свои дома.

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Версия на английском языке UN: 7,000 civilians killed, over 11,000 injured since start of war in Ukraine

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