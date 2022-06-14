О нас

ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей

ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей С начала войны в Украине погибли как минимум 4 395 мирных жителей, в том числе 275 детей.
В регионе
14 июня 2022 г. 14:17
ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей

С начала войны в Украине погибли как минимум 4 395 мирных жителей, в том числе 275 детей.

Как передает Report со ссылкой на BBC, такие цифры приводит ООН по состоянию на 12 июня.

По данным организации, еще 5 390 человек получили ранения.

Основная причина гибели или ранения людей - применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН уточняют, что погибших и пострадавших значительно больше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих
Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих
14 июня 2022 г. 14:11
Зеленский: Для недопущения войны мировые лидеры должны были раньше вводить санкции
Зеленский: Для недопущения войны мировые лидеры должны были раньше вводить санкции
14 июня 2022 г. 13:03
В Грузии COVID-19 заразились еще 515 человек
В Грузии COVID-19 заразились еще 515 человек
14 июня 2022 г. 12:05
Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном
Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном
14 июня 2022 г. 11:50
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 32,5 тыс. военнослужащих
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 32,5 тыс. военнослужащих
14 июня 2022 г. 10:13
Politico: ЕК поддержит Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС
Politico: ЕК поддержит Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС
14 июня 2022 г. 10:07
Генштаб ВСУ: ВС России готовят наступление на Славянск
Генштаб ВСУ: ВС России готовят наступление на Славянск
14 июня 2022 г. 09:13
Секретарь Совбеза Азербайджана: Армения понимает, что лимит уступок исчерпан
Секретарь Совбеза Азербайджана: Армения понимает, что лимит уступок исчерпан
14 июня 2022 г. 07:29
В Армении продолжается демографический спад
В Армении продолжается демографический спад
14 июня 2022 г. 06:32
Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
14 июня 2022 г. 06:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi