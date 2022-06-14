ООН: С начала войны в Украине погибли свыше 4,3 тыс. мирных жителей

С начала войны в Украине погибли как минимум 4 395 мирных жителей, в том числе 275 детей.
Как передает Report со ссылкой на BBC, такие цифры приводит ООН по состоянию на 12 июня.
По данным организации, еще 5 390 человек получили ранения.
Основная причина гибели или ранения людей - применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
В ООН уточняют, что погибших и пострадавших значительно больше.