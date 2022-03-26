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ООН: С начала войны в Украине погибли не менее 1 104 мирных жителя

ООН: С начала войны в Украине погибли не менее 1 104 мирных жителя С начала российско- украинской войны погибли не менее 1 104 мирных жителя, еще 1 754 человека получили ранения.
В регионе
26 марта 2022 г. 21:21
ООН: С начала войны в Украине погибли не менее 1 104 мирных жителя

С начала российско- украинской войны погибли не менее 1 104 мирных жителя, еще 1 754 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Реальное число погибших и раненых мирных жителей в Украине может быть намного выше.

Как заявляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в период с 24 февраля по 25 марта границы соседних с Украиной стран пересекло 3 772 599 украинцев. При этом более половины украинских беженцев пересекли границы Польши - 2 236 314.

Далее следуют Румыния (579 800), Молдова (379 204), Венгрия (342 738) и Словакия (267 702).

Сообщается, что с 18 по 23 февраля на территорию России из Донецкой и Луганской областей Украины перешли 50 тыс. человек.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Украине достигло около 6,5 млн. В целом свои дома покинули около 10 млн украинцев.

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