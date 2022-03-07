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ООН: С начала войны в Украине погибли 364 мирных жителя

ООН: С начала войны в Украине погибли 364 мирных жителя По меньшей мере 364 мирных жителя были убиты и 759 получили ранения в Украине с начала военного вторжения России.
В регионе
7 марта 2022 г. 04:48
ООН: С начала войны в Украине погибли 364 мирных жителя

По меньшей мере 364 мирных жителя были убиты и 759 получили ранения в Украине с начала военного вторжения России.

Как передает Report, об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Согласно заявлению, среди погибших не менее 42 женщин и 25 детей, еще 48 женщин и 42 ребенка получили ранения в результате атак российских войск.

"Реальные цифры могут быть значительно выше", - предупредили в УВКПЧ.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения вызвано применением средств поражения с большим радиусом действия, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами", - говорится в заявлении организации.

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