ООН: С начала войны в Украине погибли 364 мирных жителя

По меньшей мере 364 мирных жителя были убиты и 759 получили ранения в Украине с начала военного вторжения России.

По меньшей мере 364 мирных жителя были убиты и 759 получили ранения в Украине с начала военного вторжения России.

Как передает Report, об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Согласно заявлению, среди погибших не менее 42 женщин и 25 детей, еще 48 женщин и 42 ребенка получили ранения в результате атак российских войск.

"Реальные цифры могут быть значительно выше", - предупредили в УВКПЧ.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения вызвано применением средств поражения с большим радиусом действия, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами", - говорится в заявлении организации.