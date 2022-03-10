ООН: С начала военных действий в Украине погибли 516 гражданских лиц, ранены 908 человек

Потери среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля, когда Россия начала военные действия против Украины, до 24:00 8 марта составили 1 424 человек, в том числе 516 погибших.

Потери среди гражданских лиц в Украине с 24 февраля, когда Россия начала военные действия против Украины, до 24:00 8 марта составили 1 424 человек, в том числе 516 погибших.

Как передает Report, об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ ООН полагает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.

Согласно ему, это относится, например, к Волновахе, Мариуполю, Изюму, где по сообщениям, имели место сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиа удары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, тогда как пол 23 детей и 321 взрослого пока не удалось установить.

Среди 908 раненых 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 9 марта было зафиксировано 87 погибших и 349 раненых на территории, контролируемой правительством, и 24 погибших и 113 раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 405 погибших и 446 раненых.

В сводке также говорится, что, по данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, по состоянию на 24:00 8 марта на территории, контролируемой правительством, погиб 41 ребенок и было ранено 76.

Помимо того УВКПЧ ООН отмечает сообщение Национальной полиции Харьковской области, согласно которому по состоянию на 18:00 8 марта в области погибло 170 гражданских, из которых 5 детей, и было ранено 368 человек.