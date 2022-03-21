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ООН: С начала конфликта в Украине погибли не менее 925 мирных жителей

ООН: С начала конфликта в Украине погибли не менее 925 мирных жителей С начала российско-украинской войны в Украине погибли не менее 925 мирных жителей, еще 1 496 человек получили ранения.
В регионе
21 марта 2022 г. 20:35

С начала российско-украинской войны в Украине погибли не менее 925 мирных жителей, еще 1 496 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В УВКБ предупредили, что реальное количество погибших и пострадавших гражданских лиц может быть намного выше.

Пот данным организации, в период с 24 февраля по 20 марта границы соседних с Украиной стран пересекли 3 489 644 беженца. При этом более половины жителей Украины отправились в Польшу (2 млн 83 тыс. 854).

Далее следуют Румыния (535 461) и Молдова (365 197).

Сообщается, что 21-23 февраля на территорию России из Донецкой и Луганской областей Украины перешли 113 тыс. человек.

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