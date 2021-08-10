ООН рассчитывает на активное участие Туркменистана в обеспечении мира

"Пандемия COVID-19 является последним примером нашей общей уязвимости и необходимости многосторонних действий для восстановления доверия".

"Пандемия COVID-19 является последним примером нашей общей уязвимости и необходимости многосторонних действий для восстановления доверия".

Как передает Report, об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Гутерриш поблагодарил Бердымухамедова за поздравления в связи с повторным назначением на пост главы ООН и подчеркнул решимость работать вместе по продвижению ценностей Организации "в это опасное и многообещающее время".

"Убежден, что мы можем и должны сделать гораздо больше для устранения глобальной проблемы, преодоления разногласий, ликвидации неравенства и исцеления нашей планеты. Я рассчитываю на активное участие и вклад Туркменистана в содействие укреплению Организации Объединенных Наций и дальнейшим совместным усилиям по обеспечению мира, устойчивого развития и прав человека для всех", – говорится в послании генсека ООН.