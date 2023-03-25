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ООН призывают оказать помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

ООН призывают оказать помощь пострадавшим от землетрясений в Турции "Нам срочно необходимо дополнительное финансирование, чтобы помочь более пяти миллионам человек, пострадавшим от землетрясения в Турции".
В регионе
25 марта 2023 г. 04:46
ООН призывают оказать помощь пострадавшим от землетрясений в Турции

"Нам срочно необходимо дополнительное финансирование, чтобы помочь более пяти миллионам человек, пострадавшим от землетрясения в Турции".

Как сообщает американское бюро "Report", об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак.

Представитель ООН сообщил, что, по оценкам Международной организации по миграции (МОМ), 3 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами в результате землетрясений в Турции: "ООН продолжает оказывать поддержку в преодолении последствий землетрясения в регионе. На сегодняшний день, Миссия ООН в регионе и наши гуманитарные партнеры помогли 535 тыс. гражданам приютиться.

По оценкам, 1,7 миллиона человек размещены в разного рода убежищах, где нет надлежащих санитарных условий, доступа к водоснабжению и медицинской помощи. В то же время 1,4 миллиона человек получили воду, санитарию и гигиену. В регионе насчитывается более 345 организаций, ежедневно раздающих горячее питание примерно 1,25 млн человек".

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