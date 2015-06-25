ООН сделала призыв в связи с протестами в Армении

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "В ответ на протесты, призываем власти Армении к исполнению своих обязательств. Также призываем стороны к конструктивным переговорам и воздержанию от насилия".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Верховного комиссариата по правам человека ООН Равин Шамдасани.

По его словам, Верховный комиссариат обеспокоен применением полицией силы против участников акции и журналистов.

Равин Шамдасани призвал власти быстро и тщательно расследовать инциденты, происшедшие во время протестов в Ереване 23 июня.

Верховный комиссариат считает, что во время акций протеста правительство должно обеспечить, чтобы поддержание порядка во время демонстраций строго соответствовало международным нормам и стандартам прав человека.

Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Акции продолжаются.