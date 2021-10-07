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ООН приветствует ратификацию Турцией Парижского соглашения

ООН приветствует ратификацию Турцией Парижского соглашения ООН приветствует ратификацию парламентом Турции Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В регионе
7 октября 2021 г. 05:16
ООН приветствует ратификацию Турцией Парижского соглашения

ООН приветствует ратификацию парламентом Турции Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как передает Report, об этом сообщает “Анадолу”.

“Очень важно, чтобы все страны продолжали наращивать усилия по достижению целей соглашения”, - сказал Дюжаррик в беседе с корреспондентом агентства.

Он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш “четко обозначил, что страны G20 должны идти в этом вопросе впереди”.

Ранее Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

Целью соглашения является “активизировать осуществление” Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры “намного ниже” 2 °C и “приложить усилия” для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Турция подписала соглашение на 21-й Конференции Сторон 22 апреля 2016 года.

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