ООН приветствует ратификацию Турцией Парижского соглашения

ООН приветствует ратификацию парламентом Турции Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

ООН приветствует ратификацию парламентом Турции Парижского соглашения по климату, заявил пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как передает Report, об этом сообщает “Анадолу”.

“Очень важно, чтобы все страны продолжали наращивать усилия по достижению целей соглашения”, - сказал Дюжаррик в беседе с корреспондентом агентства.

Он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш “четко обозначил, что страны G20 должны идти в этом вопросе впереди”.

Ранее Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции приняла законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

Целью соглашения является “активизировать осуществление” Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры “намного ниже” 2 °C и “приложить усилия” для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Турция подписала соглашение на 21-й Конференции Сторон 22 апреля 2016 года.