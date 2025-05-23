ООН приветствовала обмен пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом для смягчения конфликта.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
По его словам, ООН надеется на продолжение обмена военнопленными между двумя странами.
"Надеемся, что этот процесс станет частью общих усилий, направленных на снижение напряженности", - отметил Хак.
Напомним, что сегодня Украина и РФ произвели обмен пленными по 120 гражданских лиц и 270 военных.