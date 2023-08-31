ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по зерновой сделке

ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления зерновой сделки.
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"Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок ее продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для ее возрождения", - сказал Фидан.