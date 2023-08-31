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ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по зерновой сделке

ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по зерновой сделке ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления зерновой сделки.
В регионе
31 августа 2023 г. 19:30
ООН при помощи Турции подготовила новые предложения по зерновой сделке

ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления зерновой сделки.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан в Москве на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Вопросы возрождения зерновой сделки были в приоритете в наших сегодняшних переговорах. У России есть требования относительно обеспечения бесперебойных поставок ее продукции и удобрений. На эти запросы важно ответить. При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке. Считаем, что это может являться хорошей базой для ее возрождения", - сказал Фидан.

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