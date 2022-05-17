ООН предлагает ослабить санкции против РФ в обмен на деблокаду украинского зерна

Генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России, если она откроет Украине экспорт зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России, если она откроет Украине экспорт зерна.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гуттериш в настоящее время ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов питания на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

Дипломаты считают, что Россия не ведет серьезных переговоров. По их словам, Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе путем разминирования моря и управления судоходством.

В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

Представители России и Украины при ООН отказались от комментариев.

Пока Совбез ООН не может принять резолюцию, которая будет обязывать Россию открыть украинские морские порты.

Поэтому страны, которые зависят от украинского зерна, будут давить на Москву, чтобы позволить хотя бы ограниченные поставки продукции в сопровождении судов под флагами международных организаций или нейтральной либо дружественной к России страны.

По оценкам Украины, с момента широкомасштабного вторжения РФ было украдено и вывезено не менее 400 тыс. тонн зерна.