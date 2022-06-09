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ООН: Порядка полумиллиона людей в Армении недоедают

ООН: Порядка полумиллиона людей в Армении недоедают Согласно "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН, порядка 500 000 человек в Армении недоедают.
В регионе
9 июня 2022 г. 08:06
ООН: Порядка полумиллиона людей в Армении недоедают

Согласно "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН, порядка 500 000 человек в Армении недоедают.

Как передает Report, население Армении, согласно источнику, составляет 3 млн.

При этом за последний месяц число страдающих от недоедания увеличилось на 70 000 человек.

Согласно карте, около 4,4% детей в возрасте до 5 лет в стране страдают от острого недоедания, а 9,4% - от хронического недоедания.

По данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7%-й рост бедности. В 2020-м году он составил 27%

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Версия на азербайджанском языке BMT: Ermənistanda yarım milyona yaxın insan qida çatışmazlığından əziyyət çəkir

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