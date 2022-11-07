ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна

ООН пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой.

ООН пообещала РФ, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой.

Как передает Report , об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в комментарии "Известиям".

"ООН нам обещает, что вот-вот будет результат, - отметил дипломат. - При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН", - сказал он.

Полянский, по информации издания, отметил, что "у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября - эта дата установлена как "логичный дедлайн" текущей сделки".

Напомним, что 2 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".